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Conférence Cathares et protestants Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit

Conférence Cathares et protestants Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Musée du Protestantisme Dauphinois

Adresse : 25 rue de l'Ancien Temple

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Dieulefit

Conférence Cathares et protestants

Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Par le Pasteur Michel JAS
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Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33  mdpd@wanadoo.fr

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English :

By Pastor Michel JAS

L’événement Conférence Cathares et protestants Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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