Conférence Cathares et protestants Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit
Conférence Cathares et protestants Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit vendredi 8 mai 2026.
Dieulefit
Conférence Cathares et protestants
Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Par le Pasteur Michel JAS
.
Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Pastor Michel JAS
L’événement Conférence Cathares et protestants Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux