Conférence « Ce que nos assiettes disent sur nous », Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
samedi 19 septembre 2026 · Salle Ginette Forgues · Castanet-Tolosan
Informations pratiques
Conférence « Ce que nos assiettes disent sur nous » Samedi 19 septembre, 16h30 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Deux sociologues de l’ISTHIA* viennent bousculer nos idées reçues sur l’alimentation.
À partir des objets présentés dans l’exposition, ces deux spécialistes vous invitent à remonter le fil de l’histoire pour mieux comprendre nos pratiques actuelles. Préparez vos questions et venez également répondre aux leurs lors de cette rencontre participative. #RencontreduMusée
*ISTHIA : Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation.
Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Cette salle municipale a été nommée d’après la résistante Ginette Forgues.
Deux sociologues de l’ISTHIA* viennent casser nos idées reçues sur l’alimentation ! À partir des objets de l’exposition, deux experts nous amènent à suivre le fil de l’histoire pour mieux éclairer !…
©
À voir aussi à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne)
- GUINGUETTE DE LA RAFISTOLERIE Place Guillaume Fourès Castanet-Tolosan 23 juillet 2026
- BALADE À VÉLO Rue François Truffaut Castanet-Tolosan 24 juillet 2026
- JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUTES ET TOUS Rue François Truffaut Castanet-Tolosan 28 juillet 2026
- Parcours d’orientation patrimonial pour les scolaires, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan 18 septembre 2026
- Tour en calèches autour du marché, Place du marché, Castanet-Tolosan 19 septembre 2026