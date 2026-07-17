Conférence « Ce que nos assiettes disent sur nous », Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Conférence « Ce que nos assiettes disent sur nous » Samedi 19 septembre, 16h30 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Deux sociologues de l’ISTHIA* viennent bousculer nos idées reçues sur l’alimentation.

À partir des objets présentés dans l’exposition, ces deux spécialistes vous invitent à remonter le fil de l’histoire pour mieux comprendre nos pratiques actuelles. Préparez vos questions et venez également répondre aux leurs lors de cette rencontre participative. #RencontreduMusée

*ISTHIA : Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation.

Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Cette salle municipale a été nommée d’après la résistante Ginette Forgues.

Deux sociologues de l’ISTHIA* viennent casser nos idées reçues sur l’alimentation ! À partir des objets de l’exposition, deux experts nous amènent à suivre le fil de l’histoire pour mieux éclairer !…

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