Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent Salle Morand Pontarlier

Pontarlier

Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 18:30:00

fin : 2026-10-12 20:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Organisée par les Amis du Musée.

Depuis le début des années 90 les scientifiques, les pêcheurs et les protecteurs de l’environnement attirent l’attention sur la dégradation des rivières comtoises, en particulier celles qui drainent le massif du Jura. .

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent

L’événement Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS