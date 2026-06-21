Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent Salle Morand Pontarlier
Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent Salle Morand Pontarlier lundi 12 octobre 2026.
Pontarlier
Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 18:30:00
fin : 2026-10-12 20:00:00
Date(s) :
2026-10-12
Organisée par les Amis du Musée.
Depuis le début des années 90 les scientifiques, les pêcheurs et les protecteurs de l’environnement attirent l’attention sur la dégradation des rivières comtoises, en particulier celles qui drainent le massif du Jura. .
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
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English : Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent
L’événement Conférence C’est ainsi que nos rivières meurent Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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