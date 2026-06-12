Conférence Cezanne, de l’œuvre de l’artiste à son héritage artistique. Espace Franquin Angoulême mardi 6 octobre 2026.

Angoulême

Conférence Cezanne, de l’œuvre de l’artiste à son héritage artistique.

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Une fois par mois à l’espace Franquin, venez suivre nos conférences d’histoire de l’art une façon de redécouvrir des artistes et de suivre l’actualité du moment.

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Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Once a month at the Espace Franquin, come attend our art history lectures: a great way to rediscover artists and stay up to date on current trends.

L’événement Conférence Cezanne, de l’œuvre de l’artiste à son héritage artistique. Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême