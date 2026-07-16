Conférence, Chapelle des Frères Mineurs et cloître des Capucins, Tours

Informations pratiques

Conférence 19 et 20 septembre Chapelle des Frères Mineurs et cloître des Capucins Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Conférence assurée par Mme Moreau Boktor, architecte du patrimoine, qui sera accompagnée par un administrateur qui évoquera l’évolution de cette chapelle désacralisée pour en faire un lieu de vie social et associatif.

Chapelle des Frères Mineurs et cloître des Capucins 6 rue de la Pierre 37100 Tours Tours 37100 Saint-Symphorien Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Couvent des Capucins créé en 1899, utilisé pendant la Première Guerre mondiale comme hôpital pour les aveugles de guerre. Les Capucins s’y réinstallent en 1925, et font appel aux architectes Auguste et Gustave Perret pour la réalisation de la chapelle prévue dès 1899. Elle occupe l’aile ouest du couvent, sensiblement raccourcie par rapport au projet d’origine, pour des raisons de coût. Construite en béton armé et parpaings de ciment en damier, la chapelle est ornée d’une peinture sur toile marouflée, réalisée par Madame Masse. En 1970, le couvent est vendu au centre médico-psycho-pédagogique du département de l’Indre-et-Loire, qui aménage la chapelle en salle de gymnastique. L’édifice a été protégé pour éviter les menaces dues à l’installation d’une annexe de l’hôpital de Clocheville.

Le cloître a accueilli la communauté des Capucins. A présent, il abrite la Maison Inter-générationnelle d’Habitat et Humanisme. Adossée au cloître, la chapelle est un bâtiment exceptionnel. Construite par les frères Perret dans les années trente, cette construction s’inspire de Notre-Dame du Raincy. Elle est protégée au tire des monuments historiques.

Conférence assurée par Mme Moreau Boktor architecte du patrimoine qui sera accompagné par un administrateur qui évoquera l’évolution de cette Chapelle désacralisée.

©couteaupatrick