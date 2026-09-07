Conférence, Chapelle Saint Marcel, Sisteron

Informations pratiques

Conférence Samedi 19 septembre, 18h00 Chapelle Saint Marcel Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

« L’art roman des Alpes-de-Haute-Provence »

Conférence de Yann Codou

Fondée sur les apports du congrès de la Société Française d’Archéologie dont les actes vont être publiés en octobre 2026. La conférence de Yann Codou nous invite à découvrir la richesse de l’art roman de notre département.

Parmi les monuments majeurs, la cathédrale de Sisteron s’impose à la confluence de plusieurs formules architecturales et décoratives qui illustrent cette union entre modèles de d’Italie du Nord et choix provençaux.

Yann Codou est Maître de conférences émérite en archéologie médiévale. Spécialiste du fait religieux à la période médiévale.

Chapelle Saint Marcel 4 Place Saint-Marcel, 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 54 50 Ancienne église paroissiale du faubourg de La Baume, construite à partir du 12ème siècle. Parkings à proximité

« L’art roman des Alpes-de-Haute-Provence »

Service Culture / Mairie de Sisteron