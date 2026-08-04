Conférence Chroniques oubliées des mégalithes de Bretagne Centre Culturel Athanor Guérande

Informations pratiques

Guérande

Conférence Chroniques oubliées des mégalithes de Bretagne

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Des premières communautés néolithiques aux grandes architectures de pierre qui marquent encore nos paysages, cette conférence vous invite à explorer l’histoire du mégalithisme breton à travers vidéos immersives et récits documentés retraçant les transformations majeures des sociétés humaines et révèle les liens entre territoires, croyances et organisation sociale.

Nous explorerons ainsi

– Les derniers chasseurs-pêcheurs-cueilleurs du mésolithique et leurs héritages culturels,

– La révolution néolithique sédentarisation, nouvelles économies et recomposition des sociétés,

– L’apparition des architectures monumentales et leur diffusion en Europe,

– Les logiques sociales du mégalithisme hiérarchies, prestige et transmission,

– Les systèmes de production et d’échanges (dont le sel), révélateurs de réseaux structurés,

– Les mobilités maritimes et les circulations culturelles entre Bretagne, îles Britanniques et au-delà.

Conférence par Jacky MESLIN, auteur du livre Mégalithes de Bretagne Secrets d’une civilisation disparue (Éditions Blanc & Noir Ouest-France). Médiateur scientifique, il a notamment travaillé au Musée de Préhistoire de Carnac et participé à de nombreux chantiers de fouilles en Bretagne. .

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 70 32 54 amisdeguerande@orange.fr

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English :

L’événement Conférence Chroniques oubliées des mégalithes de Bretagne Guérande a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44