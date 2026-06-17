Pontarlier

Conférence Claude Dornier, aviateur mondial

Salle Jean Renoir Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-23 18:30:00

fin : 2026-11-23 20:15:00

Date(s) :

2026-11-23

Organisée par les Amis du Musée.

Comment ce fils de paysans, originaire d’Arçon, a-t-il révolutionné l’aviation mondiale ? Aujourd’hui encore, son nom résonne dans les airs, souvent sans que nous le sachions. Visionnaire, chef d’entreprise admiré, son histoire est celle d’un génie qui a triomphé en Allemagne… (conférence + film) .

Salle Jean Renoir Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Claude Dornier, aviateur mondial

L’événement Conférence Claude Dornier, aviateur mondial Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS