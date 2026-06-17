Conférence Claude Dornier, aviateur mondial Pontarlier
Conférence Claude Dornier, aviateur mondial Pontarlier lundi 23 novembre 2026.
Pontarlier
Conférence Claude Dornier, aviateur mondial
Salle Jean Renoir Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23 18:30:00
fin : 2026-11-23 20:15:00
Date(s) :
2026-11-23
Organisée par les Amis du Musée.
Comment ce fils de paysans, originaire d’Arçon, a-t-il révolutionné l’aviation mondiale ? Aujourd’hui encore, son nom résonne dans les airs, souvent sans que nous le sachions. Visionnaire, chef d’entreprise admiré, son histoire est celle d’un génie qui a triomphé en Allemagne… (conférence + film) .
Salle Jean Renoir Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
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English : Conférence Claude Dornier, aviateur mondial
L’événement Conférence Claude Dornier, aviateur mondial Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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