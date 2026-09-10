Conférence : Claudel, Camille, Mlle : une carrière de sculptrice au XIXe siècle, Mediathèque Philippe Labeyrie, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Conférence : Claudel, Camille, Mlle : une carrière de sculptrice au XIXe siècle Samedi 19 septembre, 15h00 Mediathèque Philippe Labeyrie Landes

Gratuit. Nombre limité de places. Réservation obligatoire auprès de la médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Cette conférence est animée par Ève Turbat, guide-conférencière au musée Camille Claudel, qui travaille depuis quinze ans sur l’œuvre de l’artiste.

Redécouverte dans les années 1980, Camille Claudel séduit le grand public par l’image d’une femme révoltée, en rupture avec les conventions de son époque. Elle émeut également par sa relation passionnelle avec Rodin, dont elle fut l’élève, la muse et l’amante, ainsi que par l’issue tragique de sa quête de liberté : la maladie qui la conduisit à trente années d’internement.

Pour retracer son parcours, cette conférence reviendra sur sa formation, ses participations aux Salons et sa place sur le marché de l’art. Elle s’intéressera également à la manière dont son œuvre a été reçue par les critiques, les institutions et les collectionneurs, afin de mieux comprendre comment s’est construite sa carrière de sculptrice dans un XIXe siècle qui laissait encore très peu de place aux femmes.

Mediathèque Philippe Labeyrie Place du 6ème R.P.I.Ma, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 46 09 43

Par Eve Turbat, guide-conférencière au musée Camille Claudel, elle travaille depuis 15 ans sur l’œuvre de l’artiste.

©Galerie Malaquais