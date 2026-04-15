Conférence CLIO : Hippocrate et l’Ecole de Cos, Maison des Associations de Lille, Lille
Conférence CLIO : Hippocrate et l’Ecole de Cos, Maison des Associations de Lille, Lille jeudi 4 juin 2026.
Conférence CLIO : Hippocrate et l’Ecole de Cos Jeudi 4 juin, 17h45 Maison des Associations de Lille Nord
Gratuit sur réservation en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T17:45:00+02:00 – 2026-06-04T18:45:00+02:00
Fin : 2026-06-04T17:45:00+02:00 – 2026-06-04T18:45:00+02:00
Dans le cadre des conférences CLIO organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, une conférence » Hippocrate et l’Ecole de Cos « par le Pr Philippe Scherpereel est proposée le jeudi 4 juin 2026 à 17h45.
La réservation en ligne est obligatoire (Places limitées).
Vous recevrez votre billet nominatif valable pour une personne par email, il faudra le présenter à l’entrée de la conférence.
L’entrée est ouverte à tous.
Cette conférence est gratuite mais vous pouvez nous soutenir en adhérant à notre Association pour nous aider à réaliser de nouveaux projets (visites, expositions, conférences…). Merci d’avance pour votre soutien.
Maison des Associations de Lille 27 rue Jean Bart 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://conferenceclio-04062026.eventbrite.fr »}]
Conférence CLIO sur l’histoire de la Médecine conférence médecine
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
À voir aussi à Lille (Nord)
- Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : cyanotype et teinture végétale, La pouponnière, Lille 15 avril 2026
- Tout se passe comme si j’étais sûre de m’en souvenir, Eglise Sainte Marie Madeleine, Lille 15 avril 2026
- Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille 15 avril 2026
- Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 15 avril 2026
- Visite le Musée d’histoire naturelle !, La Pouponnière, Lille 15 avril 2026