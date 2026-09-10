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AGENDA · Nancy

Conférence Cocktail littéraire avec Patrick Boucheron Nancy

vendredi 11 septembre 2026 · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Conférence Cocktail littéraire avec Patrick Boucheron

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Rencontre inédite avec Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France, menée par le Rotary Club Nancy Majorelle pour lever des fonds au profit de la Lutte contre l’illettrisme.Tout public
0  .

Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

A unique event featuring Patrick Boucheron, historian and professor at the Collège de France, organized by the Rotary Club of Nancy Majorelle to raise funds for the fight against illiteracy.

L’événement Conférence Cocktail littéraire avec Patrick Boucheron Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY

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