Conférence Cocktail littéraire avec Patrick Boucheron Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence Cocktail littéraire avec Patrick Boucheron
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Rencontre inédite avec Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France, menée par le Rotary Club Nancy Majorelle pour lever des fonds au profit de la Lutte contre l’illettrisme.Tout public
0 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
A unique event featuring Patrick Boucheron, historian and professor at the Collège de France, organized by the Rotary Club of Nancy Majorelle to raise funds for the fight against illiteracy.
L’événement Conférence Cocktail littéraire avec Patrick Boucheron Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY
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