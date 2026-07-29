Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ? BP 40287 Angoulême
lundi 7 décembre 2026 · BP 40287 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ?
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 18:30:00
fin : 2026-12-07
Date(s) :
2026-12-07
Comment briser le cycle de la violence au sein des familles et accompagner celles et ceux qui souhaitent s’en extraire ?
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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org
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English :
How can we break the cycle of violence within families and support those who want to escape it?
L’événement Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ? Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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