Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ? BP 40287 Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ?

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-07 18:30:00

fin : 2026-12-07

Date(s) :

2026-12-07

Comment briser le cycle de la violence au sein des familles et accompagner celles et ceux qui souhaitent s’en extraire ?

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org

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English :

How can we break the cycle of violence within families and support those who want to escape it?

L’événement Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ? Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême