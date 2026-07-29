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AGENDA · Angoulême

Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ? BP 40287 Angoulême

lundi 7 décembre 2026 · BP 40287 · Angoulême

Informations pratiques

Début
lundi 7 décembre 2026
Fin
lundi 7 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
BP 40287
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ?

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 18:30:00
fin : 2026-12-07

Date(s) :
2026-12-07

Comment briser le cycle de la violence au sein des familles et accompagner celles et ceux qui souhaitent s’en extraire ?
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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61  valerie.stosic@theatre-angouleme.org

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English :

How can we break the cycle of violence within families and support those who want to escape it?

L’événement Conférence Comment accompagner les victimes de violences intra-familiales ? Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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