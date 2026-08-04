Conférence Comprendre l’architecture Ciné Presqu’île Guérande

Informations pratiques

Guérande

Conférence Comprendre l’architecture

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Conférence par Xavier Ménard, architecte depuis 1973, expert de justice. Il a reçu plusieurs prix d’architecture.

Cet itinéraire commence au 1er siècle, avant J.C. avec VITRUVE qui établit les fondements de l’Architecture. Le périple nous emmènera jusqu’à nos jours en déambulant dans la création architecturale et sa traduction dans les œuvres majeures des siècles qui nous ont précédés jusqu’à nos jours.

Quels sont les éléments essentiels de la composition et les principes qui la guide ? Quelle en est la traduction spatiale ? Qu’est-ce qui fait qu’une œuvre peut être qualifiée d’architecture ? Comment s’exprime l’architecture de notre époque et quels sont les évolutions auxquelles nous assistons ? Autant de sujets complexes et souvent délicats à percevoir.

Derrière chaque construction, de la cathédrale romane au pavillon de banlieue, se profile une idée de l’homme, une conception de la vie et du bonheur que nous proposent les architectes. .

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 64 88 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Comprendre l’architecture Guérande a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44