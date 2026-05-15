Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation Université Indépendante de Vichy Vichy
Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation Université Indépendante de Vichy Vichy lundi 1 juin 2026.
Vichy
Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation
Université Indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 17:30:00
fin : 2026-06-01 19:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Conférence proposée par Adrien Blondet, Praticien en ayurvéda.
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Université Indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Lecture by Adrien Blondet, Ayurvedic practitioner.
L’événement Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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