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Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy lundi 1 juin 2026.

Lieu : Université Indépendante de Vichy Centre Roland

Adresse : 18 rue du Quatre Septembre

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit Adhérent

Vichy

Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 17:30:00
fin : 2026-06-01 19:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Conférence proposée par Adrien Blondet, Praticien en Ayurvéda.
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

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English :

Lecture by Adrien Blondet, Ayurvedic practitioner.

L’événement Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations

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