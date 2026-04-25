Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Vichy

Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 17:30:00

fin : 2026-06-01 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Conférence proposée par Adrien Blondet, Praticien en Ayurvéda.

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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Lecture by Adrien Blondet, Ayurvedic practitioner.

L’événement Conférence Comprendre sa digestion et y adapter son alimentation Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations