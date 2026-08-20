Conférence – Concevoir son jardin nourricier, Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Conférence – Concevoir son jardin nourricier Jeudi 17 septembre, 19h00 Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Et si votre jardin produisait bien plus que des légumes ? Découvrez comment transformer un simple jardin de ville en un jardin nourricier, plus autonome, plus vivant et plus respectueux de la nature. Cette présentation de 2 heures vous donnera les clés pour démarrer votre projet, quel que soit la taille de votre jardin. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, visiter un jardin nourricier en activité le dimanche 20 septembre de 10h à 12h (quartier les prés) et participer par la suite à un atelier de conception pour imaginer votre propre jardin

Partenaire(s) : Yvan OSSELIN, Akolore

Maison des droits de l’Homme Nelson Mandela – 30 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]

Cette présentation de 2 heures vous donnera les clés pour démarrer votre projet, quel que soit la taille de votre jardin !