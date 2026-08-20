Conférence – Concevoir son jardin nourricier, Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela, Villeneuve-d’Ascq
jeudi 17 septembre 2026 · Maison des Droits de l'Homme - Nelson Mandela · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Conférence – Concevoir son jardin nourricier Jeudi 17 septembre, 19h00 Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Et si votre jardin produisait bien plus que des légumes ? Découvrez comment transformer un simple jardin de ville en un jardin nourricier, plus autonome, plus vivant et plus respectueux de la nature. Cette présentation de 2 heures vous donnera les clés pour démarrer votre projet, quel que soit la taille de votre jardin. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, visiter un jardin nourricier en activité le dimanche 20 septembre de 10h à 12h (quartier les prés) et participer par la suite à un atelier de conception pour imaginer votre propre jardin
Partenaire(s) : Yvan OSSELIN, Akolore
Maison des droits de l’Homme Nelson Mandela – 30 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Cette présentation de 2 heures vous donnera les clés pour démarrer votre projet, quel que soit la taille de votre jardin !
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