Conférence Confort d’été, protéger son logement, Versailles Grand Parc, Versailles

Informations pratiques

Conférence Confort d’été, protéger son logement Jeudi 24 septembre, 18h30 Versailles Grand Parc Yvelines

Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Avez-vous déjà souffert de la chaleur dans votre logement ? Connaissez-vous les bonnes pratiques ou les travaux à envisager pour éviter les surchauffes ?

Face à des canicules plus fréquentes et intenses que par le passé, de nombreux logements, anciens ou récents, ne permettent pas de se protéger efficacement contre les surchauffes et peuvent se transformer en véritables « bouilloires thermiques ».

Pour avoir un logement confortable toute l’année, des travaux d’isolation sont généralement pertinents mais il existe aussi des solutions peu couteuses ou gratuites pour améliorer le confort d’été.

Cette conférence, animée par un conseiller France Rénov’ de l’ALEC 78, abordera les sujets suivants :

– les causes des surchauffes dans nos logements

– nos habitudes et écogestes pour limiter les surchauffes

– les travaux d’isolation

– les systèmes de rafraichissement actif

L’ALEC 78 porte l’Espace Conseil France Rénov’ du centre Yvelines : service public de la rénovation de l’habitat pour les habitants du territoire.

Versailles Grand Parc 6, avenue de Paris Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/SJPRjb »}]

Il peut faire chaud en été dans nos logements, ce n’est pas une fatalité : des solutions existent, certaines de bon sens et efficaces, d’autres qui nécessitent un équipement et d’autres, des travaux.

ALEC 78