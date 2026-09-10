Conférence : Conservation-restauration des peintures murales de la chapelle Saint Georges à Meudon, Le Potager du Dauphin, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Le Potager du Dauphin · Meudon
Informations pratiques
Conférence : Conservation-restauration des peintures murales de la chapelle Saint Georges à Meudon 19 et 20 septembre Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine
Entrée gratuite et dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
La conservation-restauration des peintures murales neo-orthodoxes racontée par Gabriela Szatanik-Perrier, restauratrice du patrimoine et mandataire de l’équipe chargée de la restauration. Ce travail, réalisé fin 2024 et début 2025, a reçu le prix des Rubans du Patrimoine. La conférence présentera le chantier, ses problématiques,et sera illustrée par des photographies avant-pendant-et-après intervention. Le public pourra ensuite visiter la chapelle librement ou avec un guide.
Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.
Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.
Conférence
©Gabriela Szatanik-Perrier
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