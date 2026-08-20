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Conférence « Conserver et restaurer des œuvres sur papier », Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

dimanche 20 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron

Conférence « Conserver et restaurer des œuvres sur papier », Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de l'Échelle
Adresse
100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
74800 La Roche-sur-Foron
Département
Haute-Savoie

Conférence « Conserver et restaurer des œuvres sur papier » Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence par Isabelle LAMBERT, restauratrice d’oeuvres sur papier

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Conférence par Isabelle LAMBERT, restauratrice d’oeuvres sur papier

@Académie du Faucigny

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