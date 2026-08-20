AGENDA · La Roche-sur-Foron
Conférence « Conserver et restaurer des œuvres sur papier », Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
dimanche 20 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron
Informations pratiques
Conférence « Conserver et restaurer des œuvres sur papier » Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de l’Échelle Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Conférence par Isabelle LAMBERT, restauratrice d’oeuvres sur papier
Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Conférence par Isabelle LAMBERT, restauratrice d’oeuvres sur papier
@Académie du Faucigny
À voir aussi à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie)
- Milo & l’énigme du métier disparu – Jeu de piste, Mairie La Roche-sur-Foron, La Roche-sur-Foron 18 septembre 2026
- La Forge, Union compagnonnique des Devoirs Unis, La Forge, La Roche-sur-Foron 19 septembre 2026
- Jeu de piste « Milo et l’énigme du métier disparu », Mairie La Roche-sur-Foron, La Roche-sur-Foron 19 septembre 2026
- Retable et harmonium de la chapelle baroque des bernardines, Chapelle du Collège Sainte Marie, La Roche-sur-Foron 19 septembre 2026
- Exposition appareils photo, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron 19 septembre 2026