Conférence « Conserver et restaurer des œuvres sur papier », Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

dimanche 20 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Conférence « Conserver et restaurer des œuvres sur papier » Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence par Isabelle LAMBERT, restauratrice d’oeuvres sur papier

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence par Isabelle LAMBERT, restauratrice d’oeuvres sur papier

@Académie du Faucigny