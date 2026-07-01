Conférence « Conserver ses photographies », Archives départementales de la Meuse, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Conférence « Conserver ses photographies » Dimanche 7 février 2027, 15h30 Archives départementales de la Meuse Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-07T15:30:00+01:00 – 2027-02-07T16:45:00+01:00

Fin : 2027-02-07T15:30:00+01:00 – 2027-02-07T16:45:00+01:00

Conférence « Conserver ses photographies » par Rachel Froissart (Archives de la Meuse).

(sous réserve)

Archives départementales de la Meuse 26 rue d’Aulnois 55012 BAR-LE-DUC Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 01 89 https://archives.meuse.fr/ https://www.facebook.com/archives.meuse Situées à Bar-le-Duc, dans un bâtiment contemporain, les Archives départementales de la Meuse conservent un patrimoine écrit exceptionnel, témoin de plus de mille ans d’histoire locale. Manuscrits médiévaux, registres d’état civil, cartes anciennes ou archives notariales : une mémoire précieuse du territoire, ouverte à tous les curieux, chercheurs et amoureux du patrimoine. Les Archives départementales de la Meuse proposent également une offre culturelle et pédagogique. Parking gratuit. De la gare de Bar-le-Duc aux Archives départementales : prendre le bus n°2 en direction du « Petit Juré » et descendre au terminus qui se trouve en face du bâtiment des Archives départementales.

Conférence « Conserver ses photographies » par Rachel Froissart (Archives de la Meuse).

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