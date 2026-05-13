Conférence / Convergences ; la statuaire funéraire M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

Les analyses d’ADN effectuées dans les années récentes confirment qu’une partie de la population malgache serait issue de migrations du sud de Bornéo survenues entre 3 000 et 2 000 ans. Cette provenance se constate, entre autres, dans les racines linguistiques austronésiennes du malgache, dans le type malais de nombreux habitants de Madagascar et par les pirogues à balancier des pécheurs Vezo sur le golfe de Mozambique, identiques à celles avec lesquelles leurs ancêtres sont parvenus à atteindre la grande ile après un voyage sans retour. Une autre manifestation de cette parenté avec l’Asie du Sud-Est se retrouve dans les pratiques liées aux funérailles et les sculptures funéraires érigées à cette occasion. Celles des Sakalava de la côte ouest de Madagascar ressemblent souvent à s’y méprendre aux poteaux funéraires Hampatong des Dayak de Bornéo et ont également leurs pendants chez les Montagnards du Vietnam et du Cambodge. Cette présentation montrera les frappantes similitudes entre des coutumes qui rapprochent des sociétés vivant à des milliers de kilomètres les unes des autres.

A propos du conférencier :

Bertrand Goy : Historien de l’art

Des Sakalava de Madagascar aux Montagnards d’Indochine

Le mercredi 10 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T16:30:00+02:00

M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris

https://missionsetrangeres.com/evenement/convergences-la-statuaire-funeraire-des-sakalava-de-madagascar-aux-montagnards-dindochine/



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