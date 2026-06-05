Bédarieux

CONFÉRENCE CULTIVER L’EAU POUR CULTIVER LA PLUIE

Cinéma Jean Claude Carrière Bédarieux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Conférence Cultiver l’eau pour cultiver la pluie animée par Raphaël Colicci paysan thérapeute, impliqué dans la sauvegarde de la biodiversité nourricière depuis plus de 30 ans.

Il a réalisé la ferme qui soigne à Saint Privat et une Oasis dans le désert de Maio où il n’a pas plu depuis 15 ans. ​

Durée 1h00 Lieu cinéma Tarif Conférence 5 € Tarif Film + Conférence 8 €

Conférence Cultiver l’eau pour cultiver la pluie animée par Raphaël Colicci paysan thérapeute, impliqué dans la sauvegarde de la biodiversité nourricière depuis plus de 30 ans.

Il a réalisé la ferme qui soigne à Saint Privat et une Oasis dans le désert de Maio où il n’a pas plu depuis 15 ans. ​

Durée 1h00 Lieu cinéma Tarif Conférence 5 € Tarif Film + Conférence 8 € .

Cinéma Jean Claude Carrière Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

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English :

Conference Cultiver l?eau pour cultiver la pluie (Cultivating water to cultivate rain) hosted by Raphaël Colicci ? a farmer-therapist who has been involved in safeguarding the biodiversity of food for over 30 years.

He has created the Farm that Heals in Saint Privat and an Oasis in the Maio desert, where it hasn?t rained for 15 years ?

Duration: 1h00 ? Location: cinema Conference fee: 5 ? Film + Conference fee: 8 ?

L’événement CONFÉRENCE CULTIVER L’EAU POUR CULTIVER LA PLUIE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB