CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN Banyuls-sur-Mer vendredi 12 juin 2026.
Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN
14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
… et accessoirement peintre, l’ Oeuvre de Léonard de Vinci , par Alexandre CHARRETT DYKES, docteur en Histoire de l’Art.
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14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
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English :
… and incidentally a painter, the Work of Leonardo da Vinci , by Alexandre CHARRETT DYKES, PhD in Art History.
L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER
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