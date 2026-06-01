Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN Banyuls-sur-Mer vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 14 Rue du 14 Juillet

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

… et accessoirement peintre, l’ Oeuvre de Léonard de Vinci , par Alexandre CHARRETT DYKES, docteur en Histoire de l’Art.
  .

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

… and incidentally a painter, the Work of Leonardo da Vinci , by Alexandre CHARRETT DYKES, PhD in Art History.

L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER

À voir aussi à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)