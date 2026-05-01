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Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Cinéma Barèges

Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Cinéma Barèges mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Cinéma

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Animé par Olivier De Clarens.
Historien de l’Agriculture & de la Montagne, Naturaliste.
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Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

Hosted by Olivier De Clarens.
Agricultural & Mountain Historian, Naturalist.

L’événement Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Barèges a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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