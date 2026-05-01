Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Cinéma Barèges
Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Cinéma Barèges mercredi 20 mai 2026.
Barèges
Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges
Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Animé par Olivier De Clarens.
Historien de l’Agriculture & de la Montagne, Naturaliste.
.
Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
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English :
Hosted by Olivier De Clarens.
Agricultural & Mountain Historian, Naturalist.
L’événement Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Barèges a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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