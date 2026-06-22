Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE D’ALAIN MINC LE CAPITALISME ET L’ENTREPRISE

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Conférence sur le capitalisme et l’entreprise avec Alain Minc analyse des enjeux économiques, géopolitiques et de l’avenir de la France, suivie d’échanges et d’un cocktail.

Une conférence exceptionnelle sera consacrée à l’analyse du capitalisme et de l’entreprise aujourd’hui. Essayiste et conseiller économique reconnu, Alain Minc proposera un éclairage sur les grandes mutations en cours économie mondiale, compétitivité, évolutions géopolitiques et place de la France dans un contexte en transformation.

La rencontre réunira entrepreneurs, acteurs économiques et grand public autour d’un temps de réflexion suivi d’un échange avec l’intervenant.

La soirée se terminera par un moment convivial autour d’un cocktail offert par PULSE. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 28 49

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English : CONFÉRENCE D’ALAIN MINC LE CAPITALISME ET L’ENTREPRISE

Conference on Capitalism and Business with Alain Minc: an analysis of economic and geopolitical issues and the future of France, followed by a discussion and a cocktail reception.

L’événement CONFÉRENCE D’ALAIN MINC LE CAPITALISME ET L’ENTREPRISE Béziers a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34