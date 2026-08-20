Conférence dans l’auditorium : « Comment les archives peuvent redonner vie à un élément oublié ? », Musée Marc Chagall, Nice

Informations pratiques

Conférence dans l’auditorium : « Comment les archives peuvent redonner vie à un élément oublié ? » Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Marc Chagall Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Une visite du passé avec Isabelle le Bastard, documentaliste au musée Marc Chagall accompagnée de projections d’extraits de concerts du temps de Chagall.

Musée Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493538720 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall Construit au début des années 1970 par l’architecte André Hermant, le bâtiment se caractérise par une architecture blanche et sobre, dans un jardin méditerranéen créé par Henri Fisch. En voiture : autoroute, sortie A8, sortie Nice Centre, puis voie rapide Mathis, sortie « Cimiez » En train : Gare SNCF Nice Ville, puis parcours de 15 minutes à pied pour rejoindre le musée En bus : bus n°5 ou bus Nice Le Grand Tour, arrêt « Musée Chagall » En tramway : N°1, arrêt Gare Thiers, puis à 15 minutes à pied du musée Parking : stationnement gratuit pour autocars et automobiles

Une visite du passé avec Isabelle le Bastard, documentaliste au musée Marc Chagall accompagnée de projections d’extraits de concerts du temps de Chagall.

© RMN-GP photographie Adrien Didier Jean / ADAGP, Paris, 2026