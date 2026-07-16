Conférence dans le cadre de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, Auditorium du Muséum de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Conférence dans le cadre de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona Mardi 23 février 2027, 18h30 Auditorium du Muséum de Toulouse Haute-Garonne

150

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-23T18:30:00+01:00 – 2027-02-23T21:00:00+01:00

Fin : 2027-02-23T18:30:00+01:00 – 2027-02-23T21:00:00+01:00

Images de Bialowieza

Dans le cadre de l’exposition multi-sites sur Toulouse, Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, le Muséum de Toulouse propose une soirée conférence pour découvrir Bialowieza, l’une des dernières forêts primaires d’Europe, située entre la Pologne et la Biélorussie. À travers le spectre de la photographie, la conférence propose un dialogue entre deux ensembles d’images et deux temporalités : elle s’appuie d’une part sur les archives et textes de Simona Kossak et Lech Wilczek, liés à leur vie dans la forêt de Bialowieza entre 1970 et 2000, à travers le livre de la co-curatrice de l’exposition et éditrice Lia Pradal (éditions Païen) ; et d’autre part sur le travail documentaire contemporain de la photographe et autrice Andrea Olga Mantovani avec son livre S’enforester.

En présence de Lia Pradal et Andrea Olga Mantovani.

Auditorium du Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 45 59 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse est le 2e Muséum d’Histoire naturelle de France par sa fréquentation et la richesse de ses collections, initiées il y a plus de 150 ans.

Au-delà de la conservation de 2,5 millions de spécimens, leur étude et leur partage est au cœur de notre démarche.

En cultivant la curiosité et le plaisir de la découverte, en diffusant la culture scientifique, le Muséum contribue à ce que chacun dispose des savoirs pour interroger les relations Homme-Nature-Environnement au cœur des problématiques sociales et environnementales d’aujourd’hui. L’accès à l’auditorium est gratuit (1er étage).

Métro B arrêt Carmes, Bus 66 arrêt Jardin Royal, Bus 44 arrêt Jardin Royal, plusieurs parkings payants à proximité du Jardin Royal

Dans le cadre de l’exposition multi-sites sur Toulouse, Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, le Muséum de Toulouse propose une soirée rencontre autour de Bialowieza, la dernière forêt d’un…

©Lech Wilczek, courtesy of Ida Matysek