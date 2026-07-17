Conférence « Dans l’oeil des dessinateurs textiles : la photographie au coeur de la création », Musée des Tissus, Lyon

Informations pratiques

Conférence « Dans l’oeil des dessinateurs textiles : la photographie au coeur de la création » Jeudi 10 juin 2027, 18h30 Musée des Tissus Métropole de Lyon

limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-10T18:30:00+02:00 – 2027-06-10T20:00:00+02:00

Fin : 2027-06-10T18:30:00+02:00 – 2027-06-10T20:00:00+02:00

Dans l’oeil des dessinateurs textiles : la photographie au coeur de la création

Conférence donnée par Marion Falaise, Directrice scientifique du musée des Tissus.

Les dessinateurs textiles se sont saisis au XXe siècle de la

photographie comme d’un véritable médium, l’intégrant à leurs

processus créatifs ou en faisant une pratique pluridisciplinaire, et

dont les collections du musée témoignent. Au coeur de la

modernité, la conférence s’intéressera aux travaux d’Alfred Latour,

Jacques-Henri Lartigue ou Andrée Brossin de Méré qui ont su

s’affranchir des frontières disciplinaires au service de la création

de motifs textiles originaux.

Cet évènement fait partie d’un cylce de trois conférences La photographie à l’oeuvre dans le textile.

Musée des Tissus 34 rue de la Charité 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.museedestissus.fr/ https://www.instagram.com/museetissuslyon Le musée est actuellement fermé au public pour un vaste projet de restructuration et de rénovation à la fois architectural et muséographique. Dans ce contexte, l’équipe mène un vaste chantier des collections qui a permis de découvrir la richesse du fonds photographique, largement ignoré et méconnu.

Actuellement, les missions de diffusion et de valorisation des

collections se poursuivent à travers des projets numériques et

hors-les-murs. Métro : Ligne A – station Ampère/Victor-Hugo

Bus : Navette Presqu’île – arrêt Sainte-Hélène

Train : Gare SNCF Perrache

Dans l’oeil des dessinateurs textiles : la photographie au coeur de la

© Lyon, musée des Tissus – Pierre Verrier