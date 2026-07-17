Conférence « Dans l’oeil des dessinateurs textiles : la photographie au coeur de la création », Musée des Tissus, Lyon
jeudi 10 juin 2027 · Musée des Tissus · Lyon
Informations pratiques
Conférence « Dans l’oeil des dessinateurs textiles : la photographie au coeur de la création » Jeudi 10 juin 2027, 18h30 Musée des Tissus Métropole de Lyon
limité à 80 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-10T18:30:00+02:00 – 2027-06-10T20:00:00+02:00
Fin : 2027-06-10T18:30:00+02:00 – 2027-06-10T20:00:00+02:00
Dans l’oeil des dessinateurs textiles : la photographie au coeur de la création
Conférence donnée par Marion Falaise, Directrice scientifique du musée des Tissus.
Les dessinateurs textiles se sont saisis au XXe siècle de la
photographie comme d’un véritable médium, l’intégrant à leurs
processus créatifs ou en faisant une pratique pluridisciplinaire, et
dont les collections du musée témoignent. Au coeur de la
modernité, la conférence s’intéressera aux travaux d’Alfred Latour,
Jacques-Henri Lartigue ou Andrée Brossin de Méré qui ont su
s’affranchir des frontières disciplinaires au service de la création
de motifs textiles originaux.
Cet évènement fait partie d’un cylce de trois conférences La photographie à l’oeuvre dans le textile.
Musée des Tissus 34 rue de la Charité 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.museedestissus.fr/ https://www.instagram.com/museetissuslyon Le musée est actuellement fermé au public pour un vaste projet de restructuration et de rénovation à la fois architectural et muséographique. Dans ce contexte, l’équipe mène un vaste chantier des collections qui a permis de découvrir la richesse du fonds photographique, largement ignoré et méconnu.
Actuellement, les missions de diffusion et de valorisation des
collections se poursuivent à travers des projets numériques et
hors-les-murs. Métro : Ligne A – station Ampère/Victor-Hugo
Bus : Navette Presqu’île – arrêt Sainte-Hélène
Train : Gare SNCF Perrache
Dans l’oeil des dessinateurs textiles : la photographie au coeur de la
© Lyon, musée des Tissus – Pierre Verrier
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