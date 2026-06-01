Conférence de Bernie Thebarant L’usage et la symbolique du métal au XVème siècle Souvigny samedi 27 juin 2026.

Souvigny

Conférence de Bernie Thebarant L’usage et la symbolique du métal au XVème siècle

Maison Saint Odilon Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Bernie Thabarant, doctorant à l’école du Louvre et à l’Université de Bourgogne vous emmènera dans l’univers fascinant de l’Usage symbolique du métal au XVème siècle .

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Maison Saint Odilon Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66 musee.souvigny@wanadoo.fr

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English :

Bernie Thabarant, a doctoral student at the École du Louvre and the University of Burgundy, will take you on a journey into the fascinating world of: The Symbolic Use of Metal in the 15th Century.

L’événement Conférence de Bernie Thebarant L’usage et la symbolique du métal au XVème siècle Souvigny a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région