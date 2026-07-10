Conférence de choses avec MAScène Nationale 1/4 Aux Bains Douches Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Conférence de choses avec MAScène Nationale 1/4

Aux Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Conférence de choses 2b company / Théâtre Vidy-Lausanne • François Gremaud

Dans le cadre de la programmation de MA scène nationale, découvrez une conférence pas comme les autres.

De sujet en sujet, de rebond en rebond, Pierre Mifsud embarque le public dans un voyage étonnant, entre anecdotes, réflexions et humour.

Avec François Gremaud à la mise en scène, cette fausse conférence devient une véritable performance d’acteur, pleine de surprises et de curiosité sur le monde qui nous entoure. .

Aux Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Conférence de choses avec MAScène Nationale 1/4

L’événement Conférence de choses avec MAScène Nationale 1/4 Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD