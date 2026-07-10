Conférence de choses avec MAScène Nationale 1/4 Aux Bains Douches Montbéliard
mardi 13 octobre 2026 · Aux Bains Douches · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Conférence de choses avec MAScène Nationale 1/4
Aux Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Conférence de choses 2b company / Théâtre Vidy-Lausanne • François Gremaud
Dans le cadre de la programmation de MA scène nationale, découvrez une conférence pas comme les autres.
De sujet en sujet, de rebond en rebond, Pierre Mifsud embarque le public dans un voyage étonnant, entre anecdotes, réflexions et humour.
Avec François Gremaud à la mise en scène, cette fausse conférence devient une véritable performance d’acteur, pleine de surprises et de curiosité sur le monde qui nous entoure. .
Aux Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Conférence de choses avec MAScène Nationale 1/4
L’événement Conférence de choses avec MAScène Nationale 1/4 Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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