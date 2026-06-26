Conférence de géologie 500 millions d’années de l’histoire de la Terre en Auvergne / De Christian Nicollet. Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac vendredi 14 août 2026.

Lavoûte-Chilhac

Conférence de géologie 500 millions d’années de l’histoire de la Terre en Auvergne / De Christian Nicollet.

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Christian Nicollet retrace l’histoire géologique de l’Auvergne, de la formation des montagnes anciennes au volcanisme du Mézenc à la Chaîne des Puys, en dévoilant les grandes étapes et les mystères de son évolution.

Goûter-découverte.

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Christian Nicollet traces the geological history of Auvergne, from the formation of the ancient mountains to the volcanism of the Mézenc and the Cha%EEne des Puys, revealing the major stages and mysteries of its evolution.

Discovery tour.

L’événement Conférence de géologie 500 millions d’années de l’histoire de la Terre en Auvergne / De Christian Nicollet. Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier