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Conférence de Grégory Vroman :  » La collection Degas, mon musée à moi », Salle des Augustins, Hazebrouck

jeudi 5 novembre 2026 · Salle des Augustins · Hazebrouck

Conférence de Grégory Vroman :  » La collection Degas, mon musée à moi », Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Lieu
Salle des Augustins
Adresse
Place Degroote Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Conférence de Grégory Vroman :  » La collection Degas, mon musée à moi » Jeudi 5 novembre, 18h30 Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T18:30:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T18:30:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00

Ce n’est qu’après la disparition du peintre, en 1917, que l’on prit l’ampleur insoupçonnée de sa collection. Au fil des goûts de l’artiste, on y trouvera la part sensible d’un être pourtant jugé peu chaleureux, on y mesurera la fidélité exigeante qu’il mettait dans ses amitiés (Cassatt, Manet …) et ses attachements familiaux.

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
La conférence présente la collection d’Edgar Degas, qui n’a jamais été exposée. Riche des oeuvres par ex d’Ingres, Delacroix, Van Gogh Gauguin, elle joua un rôle méconnu dans la carrière du peintre

Amis du musée d’Hazebrouck

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