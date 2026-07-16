Exposition « Hazebrouck 1915, ville hôpital », Musée des Augustins, Hazebrouck
samedi 5 septembre 2026 · Musée des Augustins · Hazebrouck
Informations pratiques
Exposition « Hazebrouck 1915, ville hôpital » 5 – 20 septembre Musée des Augustins Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez, au musée des Augustins, une exposition retraçant la mobilisation du collège Saint-Jacques en tant qu’hôpital auxiliaire en 1915. Cette exposition s’inscrit dans le programme « La plaque commémorative sort de l’ombre ».
Musée des Augustins 5 Rue des Augustins, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Exposition en lien avec la mobilisation du collège Saint-Jacques à Hazebrouck en tant qu’hôpital auxiliaire.
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