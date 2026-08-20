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Conférence de Grégory Vroman : « William Turner. Le soleil pour Dieu », Salle des Augustins, Hazebrouck

jeudi 11 février 2027 · Salle des Augustins · Hazebrouck

Conférence de Grégory Vroman : « William Turner. Le soleil pour Dieu », Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
jeudi 11 février 2027
Fin
jeudi 11 février 2027
Lieu
Salle des Augustins
Adresse
Place Degroote Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Conférence de Grégory Vroman : « William Turner. Le soleil pour Dieu » Jeudi 11 février 2027, 18h30 Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-11T18:30:00+01:00 – 2027-02-11T20:00:00+01:00
Fin : 2027-02-11T18:30:00+01:00 – 2027-02-11T20:00:00+01:00

La conférence est lien avec l’exposition du Palais des Beaux-arts de Lille du 20 novembre 2026 au 22 mars 2027 : « Voyage à l’anglaise. W Turner et les artistes du Grand Tour aux XVIIIème et XIXème siècles.

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Turner (1775-1851) s’inscrivit dans la tradition des voyages européens que les artistes britanniques affectionnaient pour se confronter aux maîtres anciens et aux clartés nouvelles.

Amis du musée d’Hazebrouck

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