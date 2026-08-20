Conférence de Grégory Vroman : « William Turner. Le soleil pour Dieu », Salle des Augustins, Hazebrouck
jeudi 11 février 2027 · Salle des Augustins · Hazebrouck
Informations pratiques
Conférence de Grégory Vroman : « William Turner. Le soleil pour Dieu » Jeudi 11 février 2027, 18h30 Salle des Augustins Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-11T18:30:00+01:00 – 2027-02-11T20:00:00+01:00
Fin : 2027-02-11T18:30:00+01:00 – 2027-02-11T20:00:00+01:00
La conférence est lien avec l’exposition du Palais des Beaux-arts de Lille du 20 novembre 2026 au 22 mars 2027 : « Voyage à l’anglaise. W Turner et les artistes du Grand Tour aux XVIIIème et XIXème siècles.
Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Turner (1775-1851) s’inscrivit dans la tradition des voyages européens que les artistes britanniques affectionnaient pour se confronter aux maîtres anciens et aux clartés nouvelles.
Amis du musée d’Hazebrouck
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