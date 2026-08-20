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Conférence de Gunilla Lapointe: « Trop mignon? l’art du bonheur », Salle des Augustins, Hazebrouck

jeudi 8 octobre 2026 · Salle des Augustins · Hazebrouck

Conférence de Gunilla Lapointe: « Trop mignon? l’art du bonheur », Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Salle des Augustins
Adresse
Place Degroote Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Conférence de Gunilla Lapointe: « Trop mignon? l’art du bonheur » Jeudi 8 octobre, 18h30 Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Le Louvre-Lens et la conférencière nous offrent de traverser l’histoire de l’art à la rencontre de ce qui nous procure du bonheur. Quand naît l’idée du mignon? Comment se fabrique le mignon?

Amis du musée d’Hazebrouck

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