Conférence de Jérôme Chaïb « Seine de toutes les inventions », Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen

Informations pratiques

Conférence de Jérôme Chaïb « Seine de toutes les inventions » Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée maritime, fluvial et portuaire Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Jérôme Chaïb donne une conférence sur le thème « Seine de toutes les inventions »

Musée maritime, fluvial et portuaire Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 10 15 51 http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr Le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord. Histoire de la batellerie et visite de la péniche « Pompon Rouge », les anciens ponts de Rouen, exposition « Rouen, ville maritime » construction et réparation navale aux « chantier de Normandie », la plongée en seine des épaves, la charpente maritime, les bateaux d’intérêt patrimonial. Téor 1, 2, 3 arrêt Mont-Riboudet Proximité du centre commercial Docks 76.

Jérôme Chaïb donne une conférence sur le thème « Seine de toutes les inventions »

©ND Phot