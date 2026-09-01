UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montélimar

Conférence De la grotte Chauvet au site Chauvet 2 Ardèche valorisation du 1er grand chef d’oeuvre de l’humanité Médiathèque Intercommunale Montélimar

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 boulevard Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
Tout public Entrée libre

Montélimar

Conférence De la grotte Chauvet au site Chauvet 2 Ardèche valorisation du 1er grand chef d’oeuvre de l’humanité

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – – EUR

Tout public Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Retour par Valérie Moles, docteure en préhistoire, sur une découverte qui a bouleversé les connaissances en préhistoire et histoire de l’art et mobilisé scientifiques, politiques, ingénierie pour réaliser la plus grande réplique de grotte ornée du monde.
  .

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valérie Moles, PhD in prehistory, looks back at a discovery that revolutionized knowledge of prehistory and art history, and mobilized scientists, politicians and engineers to create the world?s largest replica of an ornate cave.

L’événement Conférence De la grotte Chauvet au site Chauvet 2 Ardèche valorisation du 1er grand chef d’oeuvre de l’humanité Montélimar a été mis à jour le 2026-06-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)