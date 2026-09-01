Conférence De la grotte Chauvet au site Chauvet 2 Ardèche valorisation du 1er grand chef d’oeuvre de l’humanité Médiathèque Intercommunale Montélimar
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Conférence De la grotte Chauvet au site Chauvet 2 Ardèche valorisation du 1er grand chef d’oeuvre de l’humanité
Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – – EUR
Tout public Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Retour par Valérie Moles, docteure en préhistoire, sur une découverte qui a bouleversé les connaissances en préhistoire et histoire de l’art et mobilisé scientifiques, politiques, ingénierie pour réaliser la plus grande réplique de grotte ornée du monde.
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Valérie Moles, PhD in prehistory, looks back at a discovery that revolutionized knowledge of prehistory and art history, and mobilized scientists, politicians and engineers to create the world?s largest replica of an ornate cave.
L’événement Conférence De la grotte Chauvet au site Chauvet 2 Ardèche valorisation du 1er grand chef d’oeuvre de l’humanité Montélimar a été mis à jour le 2026-06-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
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