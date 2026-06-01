Conférence | De la sculpture au tissu le gisant de Bérengère de Navarre, témoin du vêtement féminin noble au XIIIe siècle Route de Changé Yvré-l’Évêque mercredi 24 juin 2026.

Yvré-l’Évêque

Conférence | De la sculpture au tissu le gisant de Bérengère de Navarre, témoin du vêtement féminin noble au XIIIe siècle

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 20:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Plongez au cœur de l’histoire avec la conférence De la sculpture au tissu le gisant de Bérengère de Navarre, témoin du vêtement féminin noble au XIIIe siècle , animée par Charles Bricout, doctorant en histoire médiévale à l’Université de Cergy Pontoise.

Plongez au cœur de l’histoire avec la conférence De la sculpture au tissu le gisant de Bérengère de Navarre, témoin du vêtement féminin noble au XIIIe siècle , animée par Charles Bricout, doctorant en histoire médiévale à l’Université de Cergy Pontoise.

Que peut nous dire une statue de pierre sur la façon de s’habiller au XIIIe siècle ? À travers le gisant de Bérengère de Navarre, cette conférence propose une plongée dans l’univers vestimentaire des femmes nobles du Moyen Âge. Plis des étoffes, choix des vêtements et accessoires sculptés révèlent les codes, les symboles et le statut d’une reine. De la pierre au tissu, le gisant devient ainsi une clé pour comprendre l’élégance et l’identité féminine aristocratique médiévale.

Une occasion unique de porter un nouveau regard sur le gisant de Bérengère de Navarre et de découvrir ce qu’il révèle de l’identité, du statut et de l’élégance féminine au XIIIe siècle. .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

Dive into the heart of history with the lecture From sculpture to fabric: the recumbent statue of Bérengère de Navarre, evidence of noble women?s clothing in the 13th century , hosted by Charles Bricout, PhD student in medieval history at the University of Cergy Pontoise.

L’événement Conférence | De la sculpture au tissu le gisant de Bérengère de Navarre, témoin du vêtement féminin noble au XIIIe siècle Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-05 par CDT72