Conférence de l’AJVAH, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Conférence de l’AJVAH Vendredi 2 octobre, 19h00 Château de Flers Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Le vendredi 2 octobre 2026 à 19 h, au Château de Flers, l’AJVAH accueillera l’écrivain Allain Glykos pour une conférence autour de son nouveau livre, L’enfant en ruines. Inspiré par le massacre de Marioupol en 2022, cet ouvrage interroge les ravages de la guerre à travers le regard de l’enfance. Une rencontre exceptionnelle avec l’auteur, suivie d’un temps d’échange avec le public.

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.

Le vendredi 2 octobre 2026 à 19 h, au Château de Flers, l’AJVAH accueillera l’écrivain Allain Glykos pour une conférence autour de son nouveau livre.