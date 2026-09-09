Conférence de Marine Jacquemin Le destin d’une correspondante de guerre Salle des fêtes Touques

Informations pratiques

Touques

Conférence de Marine Jacquemin Le destin d’une correspondante de guerre

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 18:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

L’amour du métier de grand reporter chevillé au corps, elle a enduré la misogynie et les stéréotypes dont on l’affublait, mais elle a tenu bon au nom d’un idéal porter la parole des femmes et des hommes victimes de l’horreur de la guerre. Ce récit n’élude pas non plus ses guerres intimes.

Voilà une femme que l’on a regardée derrière nos écrans de télévision en se disant elle a du cran . Son visage, sa voix si familière, ses reportages en zone de guerre (Afghanistan, Golfe, Tchétchénie, Rwanda…), son style bien à elle ont marqué nos esprits. Aujourd’hui, elle vient nous dévoiler les coulisses d’un monde aussi passionnant qu’impitoyable dans lequel elle a su se frayer un chemin.

L’amour du métier de grand reporter chevillé au corps, elle a enduré la misogynie et les stéréotypes dont on l’affublait, mais elle a tenu bon au nom d’un idéal porter la parole des femmes et des hommes victimes de l’horreur de la guerre.

Ce récit n’élude pas non plus ses guerres intimes endométriose, cancer, harcèlement. Celle qui n’a jamais pu être mère a aussi soulevé des montagnes pour construire, il y a vingt ans, un hôpital pour enfants à Kaboul, dans un Afghanistan occupé par les talibans. Il est toujours debout.

C’est ce parcours d’aventurière moderne que restitue pour nous Marine Jacquemin. Cette conférence est à la fois un témoignage humain bouleversant et l’introspection d’une femme dans un monde d’hommes, décidée à s’accomplir en tant que journaliste, amie, amoureuse.

Dans le cadre du cycle de conférences de la Ville de Touques, sous le patronage de Vladimir Fédorovski. .

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Conférence de Marine Jacquemin Le destin d’une correspondante de guerre

With a deep-seated love for the profession of international correspondent, she endured the misogyny and stereotypes she was saddled with, but she stood her ground in the name of an ideal: to give a voice to the women and men who were victims of the horrors of war. Nor does this account shy away f…

L’événement Conférence de Marine Jacquemin Le destin d’une correspondante de guerre Touques a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville