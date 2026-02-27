Un dimanche de caractère Visite guidée Au fil de l’eau Touques
dimanche 4 octobre 2026 · Touques
Informations pratiques
Touques
Un dimanche de caractère Visite guidée Au fil de l’eau
Ruisseau des Ouïes Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04 12:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Déambulation sur les rives des cours d’eau de la petite cité du ruisseau des Ouïes au fleuve de la Touques. Hydrologie locale et patrimoine bâti lié à l’eau, présent ou disparu moulin, lavoirs, quais… ainsi que les activités liées à l’eau seront abordés. Puis dégustation à base de poissons.
Initiés depuis 2007 dans les Petites Cités de Caractère®, dont fait partie la Ville de Touques, les Dimanches de Caractère allient découverte des patrimoines bâti, naturel et immatériel, et dégustation de produits de terroirs au cours de visites insolites de lieux souvent privés, abordant la grande Histoire par les petites histoires.
L’eau est l’une des principales sources de la richesse historique de Touques. La municipalité propose cette année une déambulation sur les rives des cours d’eau de la petite cité. Le guide mènera les participants au ruisseau des Ouïes, qu’ils longeront avant d’atteindre le fleuve de la Touques.
Il expliquera l’hydrologie locale et le patrimoine bâti lié à l’eau, présent ou disparu moulin, lavoirs, quais… Seront également évoquées les activités liées à l’eau au travers de l’histoire de Touques.
Enfin, un Chef ravira les papilles des participants avec des créations à base de poissons des fleuves et rivières locaux.
Le parcours pédestre d’environ 1,5 km passe par une prairie et sur un chemin de terre. Prévoir des chaussures adaptées. .
Ruisseau des Ouïes Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr
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English : Un dimanche de caractère Visite guidée Au fil de l’eau
A stroll along the banks of the small town’s waterways: from the Ruisseau des Ouïes to the River Touques. We will explore the local hydrology and water-related built heritage, both present and lost mills, wash houses, quays… as well as water-related activities. Followed by a fish-based tastin…
L’événement Un dimanche de caractère Visite guidée Au fil de l’eau Touques a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville
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