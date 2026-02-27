Théâtre Signé Guitry Salle des fêtes Touques

Informations pratiques

Touques

Théâtre Signé Guitry

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

1955, en plein coeur du vieux Paris, des hommes et des femmes se croisent, se séduisent, se vengent, se défient et s’aiment. 5 pièces en 1 acte du maître du théâtre Une paire de gifles, Une lettre bien tapée, On passe dans huit jours, Un type dans le genre de Napoléon et Fausse alerte.

Amours compliquées, jeux, séduction, vengeance.

L’amour, c’est des grands mots avant, des petits mots pendant, des gros mots après… — Sacha Guitry

Bons mots, quiproquos, disputes et rebondissements nous plongent en 1955 en plein cœur du vieux Paris. Des couples se font, se défont, se réconcilient, se croisent, se séduisent, se vengent, se défient et s’aiment.

Redécouvrir la plume élégante et l’humour fameux de Sacha Guitry à travers 5 pièces en 1 acte du maître du théâtre Une paire de gifles, Une lettre bien tapée, On passe dans huit jours, Un type dans le genre de Napoléon et Fausse alerte.

Un moment succulent à dévorer comme un bonbon en plongeant dans l’ambiance festive et rock’n roll des années 50 !

Production Compagnie des Hauts de Scène

Mise en scène Laure Trégouët

Avec Sarah Gaumont, Fabrice Pannetier ou Frédéric Valentin, Nathalie Trégouët, Vincent Varinier et Laure Trégouët

Durée 1h15 .

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Théâtre Signé Guitry

1955, in the very heart of old Paris, men and women cross paths, seduce one another, seek revenge, challenge one another and fall in love. Five one-act plays by the master of the theatre: *A Pair of Slaps*, *A Neatly Typed Letter*, *We’ll Be Back in a Week*, *A Man in the Style of Napoleon* and *…

L’événement Théâtre Signé Guitry Touques a été mis à jour le 2026-08-23 par OT SPL Deauville