Conférence de Marion Gasnier (INRAP) : La fouille du Chemin des Passons à Aubagne : du Mésolithique au 1er âge du Fer, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne · Aubagne
Informations pratiques
Conférence de Marion Gasnier (INRAP) : La fouille du Chemin des Passons à Aubagne : du Mésolithique au 1er âge du Fer Samedi 19 septembre, 14h00 Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Bouches-du-Rhône
limité à 35 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Une opération de fouille menée par l’Inrap a été réalisée sous la direction de Marion Gasnier en 2023 sur la commune d’Aubagne. Adossée à la colline des Passons, et longeant la rivière du Fauge, la parcelle investiguée a permis de mettre au jour des vestiges datés de la Préhistoire et de la Protohistoire. Ces découvertes viennent compléter les données acquises lors des opérations préventives dans le quartier du Camp de Sarlier. La communication sera consacrée à la présentation des résultats de la fouille des Passons. Ils seront remis dans un contexte plus large avec le rappel des principales découvertes archéologiques sur la plaine d’Aubagne.
Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne 7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.18.87
Une opération de fouille menée par l’Inrap a été réalisée sous la direction de Marion Gasnier en 2023 sur la commune d’Aubagne. Adossée à la colline des Passons, et longeant la rivière du Fauge, la a…
©Gasnier-INRAP
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