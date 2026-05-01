Béziers

CONFÉRENCE DE MICHÈLE-BAJ STROBEL CHRONOLOGIE ET FOCUS SUR LE CUBISME ET LE FUTURISME

2 rue Relin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Exploration des avant-gardes du XXe siècle autour du cubisme et du futurisme.

À travers une approche chronologique, cette conférence propose d’explorer les grands bouleversements artistiques du début du XXe siècle, avec un éclairage particulier sur le cubisme et le futurisme, mouvements majeurs de la modernité. .

2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 49 18 58

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English :

An exploration of the 20th-century avant-garde around cubism and futurism.

L’événement CONFÉRENCE DE MICHÈLE-BAJ STROBEL CHRONOLOGIE ET FOCUS SUR LE CUBISME ET LE FUTURISME Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34