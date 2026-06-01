Chauny

Conférence de mode 1920

1 Rue des Remparts Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous le samedi 27 juin à 15h00 à la Villa Arcadia.

Au programme

Fashion Show avec Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.

Votez pour la plus belle des robe.

Tarifs

-participation 5€

-membres Gratuit

Réservation obligatoire.

Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr

Rendez-vous le samedi 27 juin à 15h00 à la Villa Arcadia.

Au programme

Fashion Show avec Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.

Votez pour la plus belle des robe.

Tarifs

-participation 5€

-membres Gratuit

Réservation obligatoire.

Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr .

1 Rue des Remparts Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 94 11 40 villa-arcadia@phelys.fr

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English :

See you on Saturday June 27 at 3pm at Villa Arcadia.

On the program:

Fashion Show with Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.

Vote for the most beautiful dress.

Prices

-participation: 5?

-members Free

Reservations required.

Information on 06 72 94 11 40 or by e-mail: villa-arcadia@phelys.fr

L’événement Conférence de mode 1920 Chauny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard