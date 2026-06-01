Conférence de mode 1920 Chauny
Conférence de mode 1920 Chauny samedi 27 juin 2026.
Chauny
Conférence de mode 1920
1 Rue des Remparts Chauny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous le samedi 27 juin à 15h00 à la Villa Arcadia.
Au programme
Fashion Show avec Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.
Votez pour la plus belle des robe.
Tarifs
-participation 5€
-membres Gratuit
Réservation obligatoire.
Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr
Rendez-vous le samedi 27 juin à 15h00 à la Villa Arcadia.
Au programme
Fashion Show avec Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.
Votez pour la plus belle des robe.
Tarifs
-participation 5€
-membres Gratuit
Réservation obligatoire.
Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr .
1 Rue des Remparts Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 94 11 40 villa-arcadia@phelys.fr
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English :
See you on Saturday June 27 at 3pm at Villa Arcadia.
On the program:
Fashion Show with Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.
Vote for the most beautiful dress.
Prices
-participation: 5?
-members Free
Reservations required.
Information on 06 72 94 11 40 or by e-mail: villa-arcadia@phelys.fr
L’événement Conférence de mode 1920 Chauny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard
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