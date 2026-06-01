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Conférence de mode 1920 Chauny

Conférence de mode 1920 Chauny

Conférence de mode 1920 Chauny samedi 27 juin 2026.

Adresse : 1 Rue des Remparts

Ville : 02300 Chauny

Département : Aisne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif

Chauny

Conférence de mode 1920

1 Rue des Remparts Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Rendez-vous le samedi 27 juin à 15h00 à la Villa Arcadia.

Au programme

Fashion Show avec Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.
Votez pour la plus belle des robe.

Tarifs
-participation 5€
-membres Gratuit

Réservation obligatoire.

Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr
Rendez-vous le samedi 27 juin à 15h00 à la Villa Arcadia.

Au programme

Fashion Show avec Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.
Votez pour la plus belle des robe.

Tarifs
-participation 5€
-membres Gratuit

Réservation obligatoire.

Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr   .

1 Rue des Remparts Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 94 11 40  villa-arcadia@phelys.fr

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English :

See you on Saturday June 27 at 3pm at Villa Arcadia.

On the program:

Fashion Show with Elisa Lemaire Miss Aisne 2025.
Vote for the most beautiful dress.

Prices
-participation: 5?
-members Free

Reservations required.

Information on 06 72 94 11 40 or by e-mail: villa-arcadia@phelys.fr

L’événement Conférence de mode 1920 Chauny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard

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