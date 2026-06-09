Voyage sonore Chauny
Voyage sonore Chauny vendredi 26 juin 2026.
Chauny
Voyage sonore
4 Rue de la Barrière Chauny Aisne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26 20:45:00
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous le vendredi 26 juin 2026 de 19h30 à 20h45 à la caravane d’art de Chauny.
Au programme
Un moment de détente profond hors du temps guidés par les sons bienfaisants de la sonothérapie.
En groupe.
Accompagnée par divers instruments flûte , bols tibetains, sensula…
tarifs 25 € la séance.
Informations au 06 47 43 00 18.
Rendez-vous le vendredi 26 juin 2026 de 19h30 à 20h45 à la caravane d’art de Chauny.
Au programme
Un moment de détente profond hors du temps guidés par les sons bienfaisants de la sonothérapie.
En groupe.
Accompagnée par divers instruments flûte , bols tibetains, sensula…
tarifs 25 € la séance.
Informations au 06 47 43 00 18. .
4 Rue de la Barrière Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 47 43 00 18
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English :
See you on Friday June 26, 2026 from 7:30 to 8:45 pm at the Chauny art caravan.
On the program:
A moment of deep, timeless relaxation guided by the soothing sounds of sonotherapy.
For groups.
Accompanied by various instruments: flute, Tibetan bowls, sensula…
rates: 25 ? per session.
Information on 06 47 43 00 18.
L’événement Voyage sonore Chauny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cœur de Picard
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