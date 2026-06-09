Chauny

Voyage sonore

4 Rue de la Barrière Chauny Aisne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26 20:45:00

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous le vendredi 26 juin 2026 de 19h30 à 20h45 à la caravane d’art de Chauny.

Au programme

Un moment de détente profond hors du temps guidés par les sons bienfaisants de la sonothérapie.

En groupe.

Accompagnée par divers instruments flûte , bols tibetains, sensula…

tarifs 25 € la séance.

Informations au 06 47 43 00 18.

Rendez-vous le vendredi 26 juin 2026 de 19h30 à 20h45 à la caravane d’art de Chauny.

Au programme

Un moment de détente profond hors du temps guidés par les sons bienfaisants de la sonothérapie.

En groupe.

Accompagnée par divers instruments flûte , bols tibetains, sensula…

tarifs 25 € la séance.

Informations au 06 47 43 00 18. .

4 Rue de la Barrière Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 47 43 00 18

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English :

See you on Friday June 26, 2026 from 7:30 to 8:45 pm at the Chauny art caravan.

On the program:

A moment of deep, timeless relaxation guided by the soothing sounds of sonotherapy.

For groups.

Accompanied by various instruments: flute, Tibetan bowls, sensula…

rates: 25 ? per session.

Information on 06 47 43 00 18.

L’événement Voyage sonore Chauny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cœur de Picard