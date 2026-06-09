Fête de la Musique Chauny
Fête de la Musique Chauny samedi 20 juin 2026.
Chauny
Fête de la Musique
Chauny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous le samedi 20 juin 2026 à Chauny pour la Fête de la Musique.
Au programme
Parc Notre-Dame
-17h30 L’atelier Groupe.
-18h30 Laurent Montecchio.
-19h30 Les Zaps.
-20h30 Les Vielles Couennes.
-21h30 Firecrackers.
Marché Couvert
-17h00 Scène ouverte.
-18h00 Caravan.
-19h15 Nico M.Sourire.
-20h15 Caravan.
-21h30 Nico M.Sourire.
-22h30 DJ.
Hôtel de Ville
-16h00 Drumorium.
-18h45 Harmonie municipal.
-20h00 Peggy Milann.
-22h00 Anthony &co.
-23h00 Rémy Parker.
Gratuit.
Informations au 03 23 38 70 70.
Rendez-vous le samedi 20 juin 2026 à Chauny pour la Fête de la Musique.
Au programme
Parc Notre-Dame
-17h30 L’atelier Groupe.
-18h30 Laurent Montecchio.
-19h30 Les Zaps.
-20h30 Les Vielles Couennes.
-21h30 Firecrackers.
Marché Couvert
-17h00 Scène ouverte.
-18h00 Caravan.
-19h15 Nico M.Sourire.
-20h15 Caravan.
-21h30 Nico M.Sourire.
-22h30 DJ.
Hôtel de Ville
-16h00 Drumorium.
-18h45 Harmonie municipal.
-20h00 Peggy Milann.
-22h00 Anthony &co.
-23h00 Rémy Parker.
Gratuit.
Informations au 03 23 38 70 70. .
Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 70 70
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English :
Join us on Saturday June 20, 2026 in Chauny for the Fête de la Musique.
On the program:
Parc Notre-Dame
-5:30pm: L’atelier Groupe.
-6:30pm: Laurent Montecchio.
-7:30pm: Les Zaps.
-8:30pm: Les Vielles Couennes.
-9:30pm: Firecrackers.
Covered Market
-5:00 pm: Open stage.
-6:00 pm: Caravan.
-7:15pm: Nico M.Sourire.
-8:15pm: Caravan.
-9:30pm: Nico M.Sourire.
-10:30pm: DJ.
Hôtel de Ville
-4pm: Drumorium.
-6:45pm: Harmonie municipal.
-8:00 pm: Peggy Milann.
-10:00 pm: Anthony &co.
-11:00 pm: Rémy Parker.
Free admission.
Information on 03 23 38 70 70.
L’événement Fête de la Musique Chauny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard
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