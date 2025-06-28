Conférence de Pierrick Lozé Diego Brosset l’inclassable Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert jeudi 2 juillet 2026.

Fougerolles-Saint-Valbert

Conférence de Pierrick Lozé Diego Brosset l’inclassable

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:15:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Conférence centrée sur la personne de Diego Brosset, officier français rallié à la France Libre dès juin 1940, général de division et compagnon de la Libération, débarqué en Provence en août 1944 et mort en Haute-Saône en novembre de la même année. Cette conférence, animée M. Pierrick Lozé (actuel sous-préfet de Lure), débutera à 18h15 et sera suivie d’une séance de dédicaces de son ouvrage Diego Brosset l’impétueux. .

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 52 50

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English : Conférence de Pierrick Lozé Diego Brosset l’inclassable

L’événement Conférence de Pierrick Lozé Diego Brosset l’inclassable Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-06-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)