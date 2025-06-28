Fougerolles-Saint-Valbert

Visite Les nocturnes du parc

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Rendez-vous au parc animalier pour une balade insolite à la tombée de la nuit. Accompagné par notre guide, cette sortie sera l’occasion de partir à la rencontre des animaux nocturnes. Vous découvrirez le monde mystérieux des chauves-souris ou encore la vie surprenante des rapaces nocturnes. Cette balade sera également l’occasion d’observer différentes espèces d’amphibiens.

RDV à 21h en juillet et 20h30 en août à l’entrée du parc nommée Blanzey (accessible à partir du centre de Fougerolles). RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’office de tourisme. Report possible en cas de mauvais temps.

Durée de l’animation 2h

Tarifs 5 € personne (gratuit pour les moins de 3 ans)

Tarif famille (2 adultes + leurs enfants) 12 €

Réservation au 03 84 40 06 41. .

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite Les nocturnes du parc

L’événement Visite Les nocturnes du parc Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-06-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)