Conférence de Samuel Bonvoisin: Et si on pouvait cultiver l’eau? Saint-Marcel-lès-Valence
Conférence de Samuel Bonvoisin: Et si on pouvait cultiver l’eau? Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 22 mai 2026.
Saint-Marcel-lès-Valence
Conférence de Samuel Bonvoisin: Et si on pouvait cultiver l’eau?
Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Depuis quelques années, sécheresse, inondations et incendies de forêt se multiplient dans notre pays et le mot d’ordre qu’on entend partout, c’est: Il faut s’adapter . D’accord… mais si on pouvait faire beaucoup mieux… !!
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Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 67 34 76 contact@croquonsnature.org
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English :
Over the past few years, drought, floods and forest fires have been multiplying in our country, and the watchword we hear everywhere is: We have to adapt . Okay… but if we could do a lot better… !!
L’événement Conférence de Samuel Bonvoisin: Et si on pouvait cultiver l’eau? Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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